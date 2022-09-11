YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:31

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı

Bağcılar'da husumetli iki aileden biri, diğer ailenin bulunduğu sokakta bulunduğu apartmana ve çevreye ateş ederek dehşet saçtı. Açılan ateşte tesadüf sonucu yaralanan olmadı. Saldırganlar gözaltına alındı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:31
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Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı

Olay, bugün gece saatlerinde Bağcılar Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bundan önce husumetlerinin olduğu öğrenilen iki aileden biri öteki ailenin içinde bulunduğu sokağa otomobilleri ile gelerek ağır makineli tüfeklerle ateş açtı. Yapılan saldırının ardından apartmanda yaşayan diğer aile üyeleri ise silahları ile aşağı inip saldırganları kovaladı. Yaşanan olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay mahaline birçok polis ekibi ve Olay Yeri İnceleme Ekibi geldi. Çevik Kuvvet Polisleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise çatışmanın yaşadığı sokakta inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.

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Haber Editörü
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