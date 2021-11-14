Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir silahlı çatışma olduğu ihbarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre ilçeye Yüzyıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeriye düzenlenen silahlı çatışma kanlı bitti.Galericiler Sitesi'nde oto alım satım işleri yapan bir işletmede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda aynı aileden oldukları belirlenen 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki ayrı otomobille kaçtı.Olaydan hemen sonra bölgeye intikal eden polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.