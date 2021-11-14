GÜNDEM
14 Kasım 2021 - 00:56

Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden oldukları belirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM
14 Kasım 2021 - 00:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir silahlı çatışma olduğu ihbarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre ilçeye Yüzyıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeriye düzenlenen silahlı çatışma kanlı bitti.




Galericiler Sitesi'nde oto alım satım işleri yapan bir işletmede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda aynı aileden oldukları belirlenen 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki ayrı otomobille kaçtı.

Olaydan hemen sonra bölgeye intikal eden polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
# bağcılar# oto galeri# silahlı saldırı# 3 ölü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift tutuklandı
Son Haberler
Çin, solunum yoluyla alınan aşısının tanıtımını yaptı!
Çin, solunum yoluyla alınan aşısının tanıtımını yaptı!
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!
Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Malatya'da tır ve traktör kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Kasım ayı maaş e-bordroları yayımlandı
Kasım ayı maaş e-bordroları yayımlandı
Kaza tutanağı tutarken kaza gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı
Kaza tutanağı tutarken kaza gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı
Acı olay! Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Acı olay! Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Ligin tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, istifa etti!
Ligin tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, istifa etti!
Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi
Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi
AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!
AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!
Koronavirüs salgının bitmeden bir yenisi daha geldi
Koronavirüs salgının bitmeden bir yenisi daha geldi