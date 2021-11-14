YAŞAM
14 Kasım 2021 - 12:53

Bağcılar'daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında bir patlama meydana geldi. Doğal gazdan kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıkarken evde bulunan 6 kişi yangından son anda kurtarıldı.

YAŞAM
14 Kasım 2021 - 12:53
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Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
İstanbul Bağcılar'a bağlı Barbaros Mahallesi, 3 katlı bir apartmanın son katında bir patlama sesiyle paniğe kapıldı. Daireden gelen patlama sonrası çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.




Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla hemen kontrol altına alındı. Binanın içinde bulunan 6 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi.



Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmazken patla sonrası binadan caddeye moloz yığınları düştüğü görüldü. Olay yerinde olan polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için bir çalışma başlattı.

 
# istanbul# bağcılar# doğalgaz patlaması
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