Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı.T1 Kabataş - Bağcılar hattı seferleri Kabataş - Soğanlı istasyonu arasında yapılıyor. Soğanlı istasyonunda aktarma yapan vatandaşlara Bağcılar – Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Kaza yapan İETT otobüsünü tramvay yolundan kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir. Metro İstanbul resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda kara yolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.” denildi.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:54
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
T1 Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde kaza nedeniyle akşama yaşanıyor. Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:54
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