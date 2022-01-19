Bağcılar TEM'de yol verme tartışması ölümle son buldu!













Olay Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde, sabah saat 08.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında yol vermemem durumu yaşanan sürücülerden biri önünde kendisine yo vermeyen araca arkasından hafifçe şekilde vurdu. Aracına vurulmasına karşılık vermek isteyen sürücü aracında inince o sırada oradan geçen bir taksinin altında kaldı.İddialara göre 34 UIG 48 plakalı otomobili ile TEM'de seyir halinde ilerleyen Nedim Şenocak, İSTOÇ mevkiine geldiği sırada başka bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında arkada olan otomobil sürücüsü, Şenocak'ın aracına arkasından hafifçe çarparak vurdu. Aracının vurulmasına hazmedemeyen Şenocak, tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından indi.Tam aracından inip sürücüyle konuşmaya giden Şenocak'a o sırada seyir halinde ilerleyen bir taksi çarptı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken taksi ve Şenocak'ın tartışma yaşadığı sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Otomobilin içinde bulunan Şenocak'ın eşi gördüğü manzara karşısında sinir krizleri geçirdi.Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şenocak'ın hayatını kaybettiği belirlediler. Yaşanan kazadan dolayı otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken Nedim Şenocak'ın cansız bedeni ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.