Bağkur, SSK, memur emeklilerine duyuruldu! Maaşa ek 30 bin TL nakit para verilecek: Tek bir şartı var













Emekli maaşınızın bulunduğu hesabınızdan başvuru yapmanız halinde 30.000 TL ödemeden faydalanabileceksiniz. Başvuru yapmanız için şartları karşılamanız gerekmektedir. Bu şartlar nelerdir? Başvurular nereden yapılmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.Emekli maaşlarınızın hesaplarından başvuru yaparak bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisinde faydalanmak için başvurularınızı hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.Denizbank tarafından emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemesinden yararlanacak. Denizbank'tan emekli maaş alıyorsanız 30.000 TL ödeme belge şartı bulunmadan verilecek. 30.000 TL krediden faydalanabileceğiniz gibi 30.000 TL üzerinde de kampanya hazırlanmaktadır. Emekli maaş hesaplarınızı Denizbank hesabına alarak başvuru yaptığınız takdirde kampanyalardan faydalanacaksınız. Denizbank mobil uygulamasından da başvurularınızı yapabilirsiniz. Krediden faydalanmak isteyenler SMS ile mesaj göndererek kredinizin onaylanması halinde mesaj ile öğrenebileceksiniz. SMS'ten başvuru yapmak isteyenler için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ,ay ,yıl şeklinde yazdıktan sonra 3280 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.