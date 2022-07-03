BağKur Temmuz 2022 aylık primleri ne kadar oldu? Bağkur Primlerine ne kadar zam geldi? Temmuz 2022 zamlı Bağkur prim ödemeleri







Bağ-Kur primine zam geldi!







Bağ-Kur emeklisi maaşları

Asgari ücret zammı ile beraber Bağ-Kur primlerine de zam geldiği açıklaması duyanları heyecanlandırdı. Bununla beraber Bağ-Kur primlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...Bağ-Kur primlerine ne kadar zam geldiğine değinmeden önce bağ-kur prim hesaplamalarının nasıl yapıldığına göz atalım. Bağ-kur kapsamında sigorta yatırma işlemlerini yapan vatandaşlar aylık kazançlarının %32'si oranında prim yatırmaktadır. Yapılan ödemelerin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında değerlendirilmeye alınırken %12'si ise sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır.Bu hesaplama şekline baktığımızda 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Bağ-kur primleri 2 bin 232 TL 50 kuruş iken %5 indirimli Bağ-kur primi ise 1908 TL 05 kuruş olarak açıklandı.Bağ-kur emeklisi olan kişilerin maaşları, TBMM'de yapılan düzenlemeler kapsamında 3 bin 500 TL olarak belirlendi. 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan enflasyonla beraber zam alacak emeklilerin minimum %40 oranında zam alacakları bekleniyor. Beklenen zamlar kapsamında hesaplama ise şu şekilde yapılacaktır: Bağ-kur emeklileri 1 Aralık 2021 - 30 Haziran 2022 tarihlerinde 2 bin 343 TL maaş alırlarken zam ile beraber 3 bin 303 TL maaş alacaklar. Alacakları maaş 3 bin 500 TL'nin altında kaldığı için 3 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Açıklamalara göre Bağ-kur maaşları 2 bin 948 TL'den maaş ise zamla birlikte 4 bin 156 TL'ye çıkacak.