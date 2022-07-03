BağKur Temmuz 2022 aylık primleri ne kadar oldu? Bağkur Primlerine ne kadar zam geldi? Temmuz 2022 zamlı Bağkur prim ödemeleri

Asgari ücret zammı ile beraber Bağ-Kur primlerine de zam geldiği açıklaması duyanları heyecanlandırdı. Bununla beraber Bağ-Kur primlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...
Bağ-Kur primine zam geldi!Bağ-Kur primlerine ne kadar zam geldiğine değinmeden önce bağ-kur prim hesaplamalarının nasıl yapıldığına göz atalım. Bağ-kur kapsamında sigorta yatırma işlemlerini yapan vatandaşlar aylık kazançlarının %32'si oranında prim yatırmaktadır. Yapılan ödemelerin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında değerlendirilmeye alınırken %12'si ise sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır.
Bu hesaplama şekline baktığımızda 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Bağ-kur primleri 2 bin 232 TL 50 kuruş iken %5 indirimli Bağ-kur primi ise 1908 TL 05 kuruş olarak açıklandı.