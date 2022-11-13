Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 20:52

Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin Bingöl biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnternet üzerinden merak edilen insanların hayatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Bahadır Benjamin Bingöl kimdir? Eserleri nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 20:52
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Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin Bingöl biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dizilerde yer alan oyuncuların hayatları insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Bahadır Benjamin Bingöl kimdir? Hangi dizilerde oyanamıştır? Bahadır Benjamin Bingöl ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAHADIR BENJAMİN BİNGÖL KİMDİR

Bahadır Benjamin Bingöl İki Dünya Arasında isimli dizide tanınmıştır. Bingöl, 1983 senesinde doğmuş ve .81 boyundadır. İki Dünya Arasında dizisinde Cabir karakterini canlandırmıştır. Cabir karakteri dizide bulunan Ali ve Sara'ya düşmandır ve parayı çok sevmektedir. Sürekli kötülük yapan Cabir Sara'nın Selim Öğretmen ile evlendiğini öğrenir. Cabir Suriye'de esir olur ve tekrar Sara'nın yanına gitmek için mücadele eder. Cabir ve Aslı plan yaparak Sara'nın çocuğunu kaçırırlar. Bahadır Benjamin Bingöl Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aşk Bir Hayal, Bir Ömür Yetmez, Yahşi Cazibe ve Yıllar Sonra isimli projelerin kadrosunda da yer almıştır. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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