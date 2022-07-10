Bahaeddin Ögel kimdir? Bahaeddin Ögel'in görevi ve biyografisi

Bahaeddin Ögel kimdir?

Orta Asya Türk Tarihi uzmanı olarak görevlerde bulunan Prof. Bahaeddin Ögel'in nereli olduğu ve aldığı görevler merak ediliyor. Nu yazımızda ise Prof. Bahaeddin Ögel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylı bilgilere yer vereceğiz.1924'te Elazığ’da dünyaya gelen Bahaeddin Ögel, Türklerin Müslüman olmadan önceki zamanlaırndaki tarih ve kültürler üzerine araştırmalar yapmıştır. 1945 yılında Ankara Üniversitesi'!ni kazanan ve orada Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitiren Bahaeddin Ögel, mezun olduktan sonra Erzurum Lisesinde ve Hasanoğlan Köy Enstitüsünde tarih öğretmenliği görevlerinde bulundu.Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevli Wolfram Eberhard’ın yanındayke “Uygurların Menşe Efsaneleri, Uygur Devletinin Kuruluşu” başlıklı tezini tamamlayan Bahaeddin Ögel, daha sonra D.T.C.F’de asistan olarak çalışmaya başladı. 1956’da Doçentliğe yükselen Ögel, 1964 yılında da profesörlük ünvanını aldı. İki yıl boyunca Tayvan’da Taipei Üniversitesine misafir profesör olarak giden ve orada dersler veren Bahaeddin Ögel, Orta Asya’da Türk tarihi ve kültürü hakkında incelemeler yapmıştır. 7 Mart 1989’da Ankara’da hayatını kaybeden Bahaeddin Ögel, genel olarak Türk tarihini İslam öncesindeki düşünceler ve aynı zamanda izaha çalışmıştır.