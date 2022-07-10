Kim Kimdir
10 Temmuz 2022 - 17:07

Bahaeddin Ögel kimdir? Bahaeddin Ögel'in görevi ve biyografisi

Türk kültür tarihi alanlarında uzman Türk tarihçi olarak tanınan Bahaeddin Ögel'in kim olduğu yönünde yapılan araştırmalarda en çok bakılan yer biyografisi oluyor. İşte, Bahaeddin Ögel'in hayatı ve biyografisi..

Kim Kimdir
10 Temmuz 2022 - 17:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bahaeddin Ögel kimdir? Bahaeddin Ögel'in görevi ve biyografisi
Orta Asya Türk Tarihi uzmanı olarak görevlerde bulunan Prof. Bahaeddin Ögel'in nereli olduğu ve aldığı görevler merak ediliyor. Nu yazımızda ise Prof. Bahaeddin Ögel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Bahaeddin Ögel kimdir?

1924'te Elazığ’da dünyaya gelen Bahaeddin Ögel, Türklerin Müslüman olmadan önceki zamanlaırndaki tarih ve kültürler üzerine araştırmalar yapmıştır. 1945 yılında Ankara Üniversitesi'!ni kazanan ve orada Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitiren Bahaeddin Ögel, mezun olduktan sonra Erzurum Lisesinde ve Hasanoğlan Köy Enstitüsünde tarih öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Bahaeddin Ögel kimdir

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevli Wolfram Eberhard’ın yanındayke “Uygurların Menşe Efsaneleri, Uygur Devletinin Kuruluşu” başlıklı tezini tamamlayan Bahaeddin Ögel, daha sonra D.T.C.F’de asistan olarak çalışmaya başladı. 1956’da Doçentliğe yükselen Ögel, 1964 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

İki yıl boyunca Tayvan’da Taipei Üniversitesine misafir profesör olarak giden ve orada dersler veren Bahaeddin Ögel, Orta Asya’da Türk tarihi ve kültürü hakkında incelemeler yapmıştır.

7 Mart 1989’da Ankara’da hayatını kaybeden Bahaeddin Ögel, genel olarak Türk tarihini İslam öncesindeki düşünceler ve aynı zamanda izaha çalışmıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
FOX TV Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi
FOX TV Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Son Haberler
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var...
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte...
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de...
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü kaza yaptı
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü...
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca...
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl...