Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu

TV8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Bahar Candan sık sık gündeme geliyor. Özellikle de paylaşımları ile adından söz ettiren Candan son pozları ile olay oldu. İşte detaylar...
Bahar Candan'dan olay yaratan fotoğraflar!Ablası Nihan Candan gibi Bahar Candan'da adından sıklıkla söz ettirmeye başladı. Sosyal medya pozları ile sürekli gündem olan Candan şimdi de üstsüz fotoğrafları ile olay oldu. Bir eliyle göğüslerini kapatan Candan bu pozlarını takipçileri ile paylaştı.
Takipçileri bu fotoğraflar karşısında “Onlyfans’a gir de rahatla” yorumlarını yaptı.