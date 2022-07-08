MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 13:20

Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu

‘İşte Benim Stilim’ yarışması ile ünlenen Bahar Candan sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündem oluyor. Son olarak paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan Candan, üstsüz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o fotoğraflar...

MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 13:20
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Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu


TV8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Bahar Candan sık sık gündeme geliyor. Özellikle de paylaşımları ile adından söz ettiren Candan son pozları ile olay oldu. İşte detaylar...

Bahar Candan'dan olay yaratan fotoğraflar!

Ablası Nihan Candan gibi Bahar Candan'da adından sıklıkla söz ettirmeye başladı. Sosyal medya pozları ile sürekli gündem olan Candan şimdi de üstsüz fotoğrafları ile olay oldu. Bir eliyle göğüslerini kapatan Candan bu pozlarını takipçileri ile paylaştı.



bahar candan

Takipçileri bu fotoğraflar karşısında “Onlyfans’a gir de rahatla” yorumlarını yaptı.

bahar candan2

 

bahar candan

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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