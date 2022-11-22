MAGAZİN
22 Kasım 2022 - 21:45

Bahar Candan'ın iç çamaşırlı pozu yürek hoplattı! 1 milyon doların arasında dekolteli pozuna beğeni yağdı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan seksi bir kare paylaştı. OnlyFans'ten kazandığı paraların arasında yürek hoplatan pozlar verdi.

MAGAZİN
22 Kasım 2022 - 21:45
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Bahar Candan'ın iç çamaşırlı pozu yürek hoplattı! 1 milyon doların arasında dekolteli pozuna beğeni yağdı


İşte Benim Stilim programı ile ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dekolteli ve filtreli fotoğrafları ile dikkat çeken Bahar Candan, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Instagram hesabı üzerinden iç çamaşırlı haliyle 1 milyon doların içinde çekildiği kareyi paylaştı.

Bahar Candan’ın hayatımıza girişi ablası Nihal Candan’ın Bu Tarz Benim yarışmasına katılmasıyla olmuştu. Yarışmanın adı İşte Benim Stilim olarak değişti ve kadrosunda bu kez Bahar Candan yer aldı. Programda konuşma tarzı, ağlamaları ve “ Bu ayakkabılar Rihanna’nın “, “ Benim babamın fabrikası yok “ deyişleriyle hatırlanan ünlü isim daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine damga burmuştu.



Instagram hesabında 565 bin takipçisi olan ve OnlyFans platformundan kazandığı parayla herkesi dumura uğratan Candan, bu kez 1 milyon dolar ile poz verdi.

bahar candan

Sarı saçları, kafasında duran markalı ayakkabıları ve etrafındaki 100 dolarlar ile poz veren Bahar Candan’a sosyal medyada yorum yağdı. Bazı takipçileri bu paraların reklam parası olduğunu bazıları ie Candan’ın çok hoş ve zevkli bir kadın olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bahar Candan, OnlyFans üzerinden bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Ünlü ismin ablası Nihal Candan ise kendi avukatlık bürosunu açmak için OnlyFans’e katıldığını ve buradan bir ayda 100 bin lira kazandığını söylemişti.bahar candan

Sosyal medya fenomenlerinin OnlyFans’ten kazandığı paralar dudak uçuklatmaya devam ediyor. Müstehcen fotoğrafların yayınlandığı platform şimdiden birçok kişiyi zengin etti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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