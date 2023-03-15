Bahar geldi derken ortalık beyaza dönecek! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: O 4 güne dikkat!

Meteoroloji uyarıyor !
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu değişiklikleri bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri aralıklı yağışların etkisi altında kalacak.
Bu bölgelerde yağmur, kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışlar olabilir. Bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgarlar ve fırtına beklenebilir. Yağışların etkisiyle hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması öngörülüyor. Sürücülerin ve vatandaşların, olası yağışlara karşı dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları öneriliyor. Ayrıca, güncel hava durumu raporunu takip etmek, seyahat planlaması yaparken bu rapora göre hareket etmek faydalı olacaktır. Mart sonunda İstanbul'a kar şoku yaşanabilir, çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre havalar buz kesiyor. Kuvvetli yağmur ve düşen sıcaklık nedeniyle 14 kente sarı, 4 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa Diyarbakır Antalya Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski de bulunuyor. İstanbul'da da MGM, önümüzdeki günlerde kar yağışı ve soğuk hava dalgası geleceği uyarısında bulundu. Ancak henüz net bir tarih verilmedi ve önce sıcak hava değişimiyle soğuk havaların etkisine girilecek. İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağış bekleniyor, cuma günü ise hafif yağmur yağması tahmin ediliyor.