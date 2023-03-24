Bahar geliyor derken kar kapıyı çaldı! Uzman isim tarih verdi: O illerden başlayacak!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞIŞ UYARILARI







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Mart ayının kuvvetli yağışlarla beklemesi insanların yağışların devam edip etmeyeceğini araştırmalarına sebep oldu. Peki havalar ısınıyor mu? Yağışlar ne zaman bitecek? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri kapsamında Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağış beklendiğini, hava durumunun mevsim normallerinin altında olacağını, Cuma gününden itibaren Batı bölgesinde yağışların kesildiğini, hafta sonu sıcaklıkların artacağını ve İstanbul'da 17-18 derece aralığında olacağını, Salı, Çarşamba günleri ise Anadolu bölgelerinde kar yağışı olabileceğini söyleyen bir paylaşım yaptı. Orhan Şen, hafta sonu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli yağış olacağını ve sel durumlarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde çok bulutlu hava, Marmara Bölgesi, İç Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt illeri çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı tedbir alınması gerekiyor. Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı düşünülüyor. Rüzgarın ise genel olarak Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde hafif olarak esmesi tahmin ediliyor. Bölgelere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;Bölge genelinin çok bulutlu olması ve Edirne ve Çanakkale illeri hariç bölgede yağış olması bekleniyor. -Edirne 15 derece ve çok bulutlu olacak. -İstanbul 10 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Kırklareli 13 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak -Kocaeli 11 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak.Bölge geneli çok bulutlu olacak ve İzmir ve Manisa hariç diğer illerde sağanak yağış bekleniyor. -Afyonkarahisar 11 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Denizli 17 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -İzmir 17 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Muğla 15 derece ve çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. -Adana 19 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Antalya 19 derece ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. -Hatay 20 derece ve çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Kahramanmaraş 17 derece ve çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. -Ankara 11 derece ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. -Eskişehir 10 derece çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Konya 14 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Sivas 14 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor. -Bolu 8 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Düzce 12 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Kastamonu 8 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Zonguldak 9 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Ayrıca yüksek kesimlerde yaşanabilecek çığ tehlikesine karşı önlem almak gerekiyor. -Amasya 15 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Samsun 11 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Tokat 17 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Trabzon 12 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinde çok bulutlu ve Iğdır, Van, Hakkari illeri hariç sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kesimlerde çığ tehlikesi hakim. -Elazığ 17 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Erzurum 11 derece ve çok bulutlu hafif yağmur yağışlı olacak. -Kars 12 derece ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur yağışlı olacak. -Malatya 17 derece ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren de sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt illerinde ve çevrelerinde sağanak yağış olması bekleniyor. -Adıyaman 9 derece, 17 derece ve çok bulutlu olacak. -Diyarbakır 7 derece, 19 derece ve çok bulutlu gece yarısından itibaren de sağanak yağışlı olacak. -Gaziantep 8 derece, 17 derece ve çok bulutlu olacak. -Şanlıurfa 11 derece, 18 derece ve çok bulutlu olacak.