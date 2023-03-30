Bahar gelmek bilmedi! MGM'den 22 ile kötü haber: Yoğun kar yağışı o güne kadar sürecek!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin sonuna yaklaşırken 22 il için kar uyarısında bulundu. Kış aylarında beklenen yağışların azlığına rağmen mart ayında kar yağışlarının etkili olması, vatandaşları uyararak dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışlarının etkili olacağı iller arasında İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Antalya gibi büyük şehirler de yer alıyor. Vatandaşların bu süreçte özellikle yollarda ve dışarıda yapacakları aktivitelerde tedbirli olmaları gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının sonuna kadar 22 il için kar uyarısı yaptı. Bu şehirlerde yaşayan insanların, kuvvetli kar yağışlarına karşı hazırlıklı olmaları ve önlem almaları öneriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği şehirler arasında Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Eskişehir, Niğde, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Bolu, Bilecik, Kastamonu, Uşak, Afyon, Gümüşhane, Tokat, Erzincan, ve Bayburt bulunuyor. Kar yağışının yaratabileceği olumsuz koşullardan korunmak için, vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması ve sokağa çıkarken dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, karlı havalarda araç kullanırken de özellikle dikkatli olunması önem taşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, yoğun kar yağışları beraberinde ciddi fırtınaları da getirebilir. Bu durum, özellikle İç Anadolu bölgesinde ciddi etkiler yaratabilir. Fırtınalar nedeniyle elektrik kesintileri, yolların kapanması, uçuşların iptal edilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle bölgede yaşayanların, olası fırtınalara karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli kar yağışlarına bağlı fırtına riskine de dikkat çekiliyor. Özellikle rüzgarın saatte 100 km hıza ulaşabileceği doğu kesimlerinde, ciddi önlemler alınması gerekiyor. Bu bölgelerde yaşayanların, evlerinin ve araçlarının fırtına korumalarını sağlamaları, gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.