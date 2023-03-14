Bahar hayalleri rafa kalktı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek: 18 ilde yaşayanlara kötü haber!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞIŞ UYARILARI







Hava sıcaklıkları yükselmiş gibi olsa da Mart ayı yağışlarla birlikte geldi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi 18 ili uyardı? Hangi bölgelerde yağış olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak hava durumu tahmin ve uyarılarını vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi doğu kesimi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi kuzey kesimi ve batı kesimi; Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ili doğu kesimi, Bitlis, Muş, Bingöl il ve çevrelerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışların genelde sağanak şekilde yağması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi kuzey ve batı kesimi, Karadeniz Bölgesi iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi kuzeydoğu kesimi ve Kütahya, Afyonkarahisar, Konya illerinde karla karışık yağmur beklentisi de var.Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi güney ve doğu kesimi, Orta Karadeniz Bölgesi; Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa doğu kesimi ve Diyarbakır batı kesimi, Antalya doğu kesimi ve Adana il çevresinde şiddetli yağış bekleniyor. Yağış sonrasında olabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışları, ulaşım aksaklıkları ve fırtınaya karşı tedbir almak gerekiyor. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava durumunun 6-10 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise bir değişiklik yaşanmayacağı da söylendi. İstanbul ve Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor ve hava sıcaklıklarının mevsim altında olması tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 ili yağış konusunda ve yaşanacak olumsuzluklar konusunda sarı ve turuncu kod şeklinde uyardı. Bu iller Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Isparta, Mersin, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Osmaniye olarak belirlendi. Uzman isimler Marmara ve Kıyı Ege bölgesini de havaya aldanmamaları gerektiği ve havaların daha da soğuyacağını söyleyerek hastalık konusunda vatandaşı uyardı.