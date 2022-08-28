Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu







Bahar Şahin'den cesur pozlar







Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç oyuncu Bahar Şahin, 2 milyona yakın takipçisi olan instagram hesabından cesur pozlar paylaştı. Beğeni yağmuruna tutulan derin dekolteli pozlara ise ''Bazı şeyler, lütuf şeyler'' notunu düştü. 24 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına ''Kalbim dayanmıyor'', ''Bu kadar güzel olunur mu?'' ve ''Doğal güzellik'' gibi yorumlar geldi. İşte, Bahar Şahin'in pozları...1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen genç oyuncu aslen Artvinlidir. İlk televizyon deneyimi O Hayat Benim dizisiyle ekranlara çıkan Bahar Şahin, şöhret kapılarını araladı. Zalim İstanbul'un bekaret sahnesinden sonra magazin gündemine bomba gibi düşen Şahin'in her yaptığı konuşulmaya başladı.Şahin'in, sahnenin çekimleri esnasında yönetmen Cevdet Mercan'a dönüp ''Hocam siz bakmasanız olur mu?'' dediği ortaya çıkmıştı. Genç oyuncu aldığı eğitimler sayesinde başarılı kabul edilirken şimdilerde ise ekranların genç ismi olarak bilinmektedir. Bunun üzerine cesur paylaşımlar da bulunan Şahin'in dekolteli pozları şöyledir;