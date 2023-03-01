Bahardan kalma günlere veda edin! Mart kapıdan baktıracak: O illere yoğun kar yağışı geliyor!







UZMAN İSİMLERDEN AÇIKLAMA







METEOROLOJİ 1 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bu sene kış ayında yağışların az olması birçok insanı yaz aylarında kuraklık yaşanacağı konusunda korkutuyor. Peki uzman isimler hangi yorumları yapıyor? Mart ayında hangi illerde kar yağacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt hava sıcaklıkları ile ilgili yaşanabilecek kuraklık sonucu ile ilgili yorum yaptı. Okan Bozyurt'un açıklamaları şu şekilde; 'Bu sene tam bir afetler senesi oluyor. Depremler zaten herkesi yaktı. Aslında depremle uğraşılırken de önemli bir kavramın unutulduğunu düşünüyorum. Kuraklık. Haritalara bakıldığı zaman kuraklığın ciddi boyutlarda olduğu anlaşılıyor. Özellikle de son 3 aya bakıldığı zaman ülkenin yüzde 90'lık bölümü ciddi bir kuraklık pençesinde. Bu durum önümüzdeki günlerde de böyle devam ederse çok sıkıntılı bir yaz ayı geçirilebilir. Veriler incelendiği zaman soğuklar ve kar yağışları bir tarafa artık yağış olsun diye bekliyoruz. Elimizdeki veriler biraz sevindirici duruyor. Mart ayının ilk haftasından itibaren yağışlar başlayabilecek. Özellikle batı ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinden daha fazla yağış olması tahmin ediliyor. Marmara bölgesi, Marmara bölgesi batı kesimi, Ege Bölgesi, İç Ege bölgesi bir kısmı, Doğu Anadolu bölgesi kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinden fazla yağış olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri ile doğru orantılı yağış olması bekleniyor ancak sıcaklıklar yine mevsim normallerinin çok üstünde olacak. Mart ayının 7'si, 8'i, 9'u, 10'u gibi soğuk hava kütlesinin ülkeye girmesi bekleniyor. Mart'ın 10'una kadar yağışlar etkili olabilir, özellikle de kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağmur yağışı yaşanacak.Yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur bekliyoruz. Mart ayının 10'undan itibaren gelecek soğu hava kütlesiyle birlikte ülkenin özellikler Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Kuzey ve İç Ege bölgelerinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bir değişiklik olmazsa karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Haritalar incelendiği zaman tarımsal kuraklığa çok yakın yerlerdeyiz. Barajlardaki su seviyesi giderek azalıyor. Şubat ayının ilk haftasında yağan kar bizi biraz sevindirdi ama yeterli gelmedi. Şubat ayının ikinci haftasından sonra havalar ısınmaya başladı ve mevsim normallerinin üstüne çıktı. Bu sebeple hem buharlaşma oldu hem de yağış olmaması barajlardaki su miktarını tekrar azalttı. Hepimizin tek umudu Mart ayında yağacak yağışlar, Nisan ve Mayıs Yağışları. Ama Mart, Nisan, Mayıs ayı da beklentilerin altında olursa hidrolojik kuraklığı geçtik, tarımsal kuraklığın içine girmiş oluruz ve çok sıkıntılı yaz günleri yaşarız. Tek korkumuz kuraklık değil, barajlardaki su miktarı da çok azaldı. Barajlar artık alarm veriyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerdeki barajlardaki su seviyesi son senelerin en düşük seviyesine geldi.' dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde havanın çok bulutlu olması, Marmara Bölgesi doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Ankara, Çankırı, Ardahan ili çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu olması bekleniyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma olayı, iç ve doğu kesimlerde ise sis olması tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde toz taşınımı olması bekleniyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı tedbir alınması gerekiyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken sıcaklığın ülkede genel olarak mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor.Bölge genelinde gece saatleri geçtikten sonra sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise pus ve sis olayı beklenirken toz taşınımı olması da bekleniyor. -Edirne 14 derece ve çok bulutlu olacak. -İstanbul 11 derece ve çok bulutlu, gece saatleri geçtikten sonra aralıklı olarak sağanak yağışlı olacak. -Kırklareli 12 derece ve çok bulutlu olacak. -Kocaeli 15 derece ve çok bulutlu, gece saatleri geçtikten sonra aralıklı olarak sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin parçalı bulutlu olması beklenirken toz taşınımı olması da bekleniyor. -Afyonkarahisar 22 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Denizli 24 derece ve bulutlu olacak. -İzmir 24 derece ve bulutlu olacak. -Muğla 22 derece ve bulutlu olacak.Bölge genelinde havanın az bulutlu olması ve gece saatlerinden itibaren pus ve sis olması tahmin ediliyor. -Adana 27 derece ve az bulutlu olacak. -Antalya 24 derece ve az bulutlu olacak. -Hatay 25 derece ve az bulutlu olacak. -Kahramanmaraş 23 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin çok bulutlu olması, Ankara ve Çankırı illerinin sağanak yağışlı olması, sabah saatlerinden itibaren pus ve sis olayı ve kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olması bekleniyor. -Ankara 19 derece ve çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı olacak. -Eskişehir 20 derece ve çok bulutlu olacak. -Konya 21 derece ve çok bulutlu olacak. -Sivas 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Aynı zamanda bölge iç kesimlerinde pus ve sis olayı bekleniyor. -Bolu 19 derece ve çok bulutlu, aralıklı olarak sağanak yağışlı olacak. -Düzce 24 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı olacak. -Kastamonu 17 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı olacak. -Zonguldak 13 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus olayı olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı tedbir alınması gerekiyor. -Amasya 19 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Samsun 14 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. -Tokat 17 derece ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olacak. -Trabzon 14 derece ve çok bulutlu sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinde havanın az bulutlu olması, kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla sis olması bekleniyor. Aynı zamanda yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbir alınması gerekiyor. -Elazığ 17 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum 6 derece ve az bulutlu olacak. -Kars 9 derece ve az bulutlu olacak. -Malatya 18 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde havanın az bulutlu olması ve kuzey ve doğu bölgelerde pus ve sis olayı olması tahmin ediliyor. -Adıyaman 20 derece ve az bulutlu olacak. -Diyarbakır 20 derece ve az bulutlu olacak. -Gaziantep 23 derece ve az bulutlu olacak. -Şanlıurfa 24 derece ve az bulutlu olacak.