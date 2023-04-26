Baharı beklerken sağanak yağış geliyor! O illere kötü haber: Kışlıklar dolaptan geri çıkacak!







HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR











Meteoroloji Dairesi, hava tahmin raporunda yer yer sağanak yağmurun beklendiğini ve hava sıcaklığının düşeceğini duyurdu. Bölge genellikle alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, yağışlı günlerde üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu durum, özellikle Perşembe'den itibaren etkisini gösterecek. Yarın ve çarşamba günleri az bulutlu geçecek, fakat perşembe günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Cuma günü de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlar bekleniyor. Cumartesi günü öğleye kadar parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Pazar ve pazartesi günleri ise hava açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu olacak.Hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 24 - 27, sahillerde 20 – 23 derece olacak. Diğer günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 20 - 23 derece civarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.Özellikle tarım ve inşaat sektörleri için önemli olan hava tahminleri, vatandaşların da günlük hayatını etkiliyor. Önümüzdeki günlerde yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi, vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Trafikte sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları, evlerinde kaloriferlerini kontrol etmeleri ve yağmurluk gibi hazırlıklar yapmaları öneriliyor.