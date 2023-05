Baharın gelişi birçok kişinin korkulu rüyası oluyor! Bahar alerjisi için kara kara düşünenlere iyi gelecek 6 mucizevi besin

MEVSİMSEL ALERJİLERE İYİ GELEN 6 BESİN











Mevsimsel alerjiler, insanları burun akıntısı, tıkanıklık ve diğer rahatsız edici semptomlarla baş başa bırakabilen bir durumdur. Ancak, ABD'li diyetisyen ve beslenme uzmanı Jenna Volpe'ye göre, bazı fonksiyonel gıdalar ve bitkiler, mevsimsel alerjilere karşı doğal bir rahatlama sağlayabilir ve istenmeyen yan etkiler olmaksızın yardımcı olabilir.Volpe, alerji belirtileriyle başa çıkmak için şu 6 yiyeceği önermektedir:Brüksel lahanası gibi C vitamini içeren sebzeler: Alerji belirtileri hissedildiğinde, biraz Brüksel lahanası atıştırmak veya akşam yemeğine garnitür olarak eklemek faydalı olabilir. C vitamini, vücuttaki doğal enflamatuar tepkileri düzenlemeye yardımcı olarak alerjilerle mücadele etmede önemli bir rol oynayabilir. Isırgan otu yaprakları: Klinik araştırmalar, ısırgan otu yapraklarının çay, tentür veya kapsül şeklinde alerjik riniti olan birçok kişi için doğal rahatlama sağlayabileceğini göstermiştir. Isırgan otunun vücutta hafif bir antihistamin etkisine sahip olabileceği düşünülmektedir, bu da burun akıntısı veya aşırı mukus üretimi gibi alerjik rinit semptomlarına sahip kişilere yardımcı olabilir. Portakal gibi C vitamini içeren meyveler: Portakalların yanı sıra greyfurt, mandalina gibi diğer narenciyeleri tercih edebilirsiniz. C vitamini içeren portakalın alerjilere yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Organik bal: Organik balın sağlık yararları nedeniyle mevsimsel alerji semptomları için faydalı olabileceği bilinmektedir. Bazı araştırmalar, günlük olarak belirli miktarlarda yerel organik bal veya çiğ manuka balı tüketmenin mevsimsel alerjisi olanlar için doğal bir rahatlama sağlayabileceğini öne sürmektedir. Kuersetin açısından zengin meyve ve sebzeler: Kuersetin, birçok meyve ve sebzede bulunan bir tür antioksidandır ve bağışıklık sisteminde aşırı aktif bir histamin tepkisini yatıştırmaya yardımcı olmak için fonksiyonel beslenme ve tıpta sıkça kullanılmaktadır. Lahana: Tariflerinize kuersetin açısından zengin lahana ekleyebilirsiniz. Her ne kadar belirli bir yiyeceğin mevsimsel alerjilere tamamen yardımcı olduğu kanıtlanmamış olsa da, birçok sebze, anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinen besinleri içerir ve bu nedenle alerjik semptomlara yardımcı olabilir. Bu gıdalar ve bitkiler, mevsimsel alerjileri olan insanlar için doğal bir rahatlama sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak, her bireyin alerjik tepkileri farklı olabileceğinden, sağlık uzmanına danışmak önemlidir.