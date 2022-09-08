YAŞAM
08 Eylül 2022 - 08:47

Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 08:47
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Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı


Erzincan'da gece saatlerinde Ergenekon mahallesi Şehit Polis Orhan Dilekçi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F. D. idaresinde ki 24 AAP 832 plakasına sahip araç ile H.H., yönetimindeki 24 EU 018 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 24 AAP 832 plakasına sahip araç önce bahçe duvarına çarparak duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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