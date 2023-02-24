Bahçede saklanan kediyi sadece keskin nişancılar görebili! 10 saniye içerisinde bulabilen olmadı!







TEST ET: IQ SEVİYENİ TESPİT ETMEK İÇİN OPTİK ILLÜZYON TESTİYLE ZEKANI GÖSTER! Uzmanlar tarafından geliştirilen eğlenceli bir optik illüzyon, insanların IQ seviyesinin tespit edilmesi için kullanılıyor. Bahçeli bir ev fotoğrafındaki kedinin, gözlem becerisi yüksek kişiler tarafından anında fark edildiği belirtiliyor. Optik illüzyonlar, farklı bakış açılarıyla bakıldığında farklı görünümleri olan bir nesnenin, çizimin veya resmin akıllara durgunluk veren bir gösterimidir. Bu illüzyon, kullanıcıların gözlem becerisini test etmek için 9 saniyelik bir süre veriyor. Bahçeli bir ev fotoğrafından, gizlenen kedinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar.





KEDİNİN NEREDE OLDUĞUNU BULMANIZ GEREKİYOR

Uzmanlar tarafından hazırlanan eğlenceli bir optik illüzyon ile IQ seviyesini tespit etmeye çalışanların 9 saniyelerinde kedinin arkasındaki fileli kapıyı bulmaları bekleniyor.İnsanların, resmi yakınlaştırıp uzaklaştırarak görüntünün tüm alanlarını dikkatlice inceleyerek kedinin nerede saklandığını bulmaları gerekiyor. Kedinin bulunamaması durumunda, kullanıcılara çözüm görseli ile yardımcı olunuyor. Sonuçta, kedinin fileli kapının arkasında olduğu ortaya çıkıyor. Testi başarıyla tamamlayan kişilerin IQ seviyesi yüksek olarak değerlendiriliyor. Bu testin sevildiğini gören uzmanlar, bu testin devamı olarak farklı optik illüzyonlar oluşturmaya devam ediyor. Adamın kayıp papağanı nerede, görseldeki gizli helikopteri bulanların IQ’su ne kadar yüksek çıkıyor, kirazların arasındaki domates nerede, koyunların arasındaki kurdun nerede olduğu gibi birçok test geliştiriliyor. Bu testlerin sonunda, görsel zekası çok yüksek olan kişilerin, bu testten başarı ile geçtiği anlaşılıyor.