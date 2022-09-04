Bahçeli: '2023 adayımız belli, kararımız net'













MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi “2023'e doğru: Aday Belli Karar Net” mitinglerinin ilkini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas'ta gerçekleştirdi. Miting günü olarak Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü seçen Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanında kalabalık bir topluluğa hitap etti.Bahçeli, 103 yıl önceki adıma benzer bir adım attıklarını belirterek, “4 Eylül 1919'da nasıl Cumhuriyetin ilk adımı bu vilayetimizde atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor, bu defa da Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda Cumhuriyetin asırlık birikimi yanımızda cumhurun bıçkın iradesi önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı üzerimizde, Cenabı Allah'ın eşsiz himayesi gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milletidir. Tam 103 yıl önce bugün toplanan ve Milli Mücadele'nin yol haritasını çizen Sivas Kongresi ruhu ile Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın azmindeyiz. Milli Mücadele kahramanları dün başarmıştı. Aynı şuur ile aynı izden giderek biz de başaracağız. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin. Damarlarımızdan akan kan yine o kandır” dedi.Bahçeli tüm dertlerinin devlet ve millet olduğunu ifade edip, “Rahmet ve saygıyla andığım Sivas'ın bağrında yetişmiş halk ozanımız Aşık Veysel ne diyordu. ‘Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetini bilmez.' Hamd olsun derdimiz dermansız değildir. Derdi veren Allah şifasını da verecektir. Fakat bizim dert ettiğimiz meseleler başkadır. Derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik haklarımızdır. Derdimiz devletin ve milletin istikbal hakkının müdafaasıdır” dedi.Bahçeli, 1923'te başaramayanların 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kurmaya devam ettiklerinin altını çizip, “103 yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılıf ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmiştir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır. Ancak alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik olmamıştır. Zalimler ve iş birlikçileri 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanına engel olamadılar. Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar bin bir felaketi göğüsleyen, çilelerin göğsünden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştu, zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi. Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını deniyorlar. Üstelik taşeron olarak bilindik isimleri kullanıyorlar. Asıl manasından kopartılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarını, toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar. Yetmiyor milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar. 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl önce Sivas Kongresini dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor” diyerek konuşmasını belirtti.Bahçeli, Türk milleti ile hesabı olanlarla iki cihanda hesapları olduğunu söyleyerek, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortada. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas'ın, Amasya'nın Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas'ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya'nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat'ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorum'un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat'ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacak” dedi.Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyerek, “Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, Millet İttifakı'nın samimiyetlerinin sahte sevgilerinin ise sanal olduğunu vurgulayarak, “Demem odur ki, zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır. CHP'nin başındaki zat Türkiye'nin karşına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Hiçbir lafı Türkiye'mizin lehine değildir. Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın gönüllü avukatı olmuştur. Ağzından PKK terör örgütüne tek bir kınama mesajı çıkmamıştır. FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır. Daha vahimi terörle mücadeleye partisiyle birlikte hayır demiştir. Geçtiğimiz yıl TBMM'de görüşülen ve ülke dışına asker gönderilmesini esas alan tezkereye hayır diyen HDP'yle birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumundadır. Teslim olup süngü düşüren bu zihniyet PKK'ya evet, Türkiye'ye ve Türk milletine hayır diyecek kadar gayri milli bir çizgiye savrulmuştur. Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor. Vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor. Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını ileri sürerek yatırım yapılmamasını istiyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Bu Kılıçdaroğlu erdemsizliğin uçurum dibinde dolaşıyor. Ne tuhaf ki, diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Medya üzerinden, kapalı kapılar ardından, dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır. ‘Bizim adımıza niye konuşuyorsun' demek zorundadırlar. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. ‘Konu mankeni değiliz' çıkışını yapmaları kendi hayırlarınadır” dedi.Bahçeli, muhalefetin Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemediklerinin altını çizerek, “Battık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Dünya enerji kriziyle boğuşurken, Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken, Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla tahmin edilen sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Çok şükür ne ışığımız sönecek, ne de ısımız düşecek. Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonu itibariyle sağlanacak. Bugün az yiyen, yarın inşallah çok yiyecek. Bugün az kazanan, yarın inşallah çok kazanacak” şeklinde konuştu.“Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, temkinli ve uzlaştırıcı politikalarla dünyayı imrendiren, hem bir kıskandıran Türkiye'dir. Tahıl Koridoru Antlaşması'yla açlık ve yoksulluk içindeki milyonlara el uzatan Türkiye'dir. Diplomaside gıpta edilecek başarılar yaşanmaktadır. Türkiye aranan, beklenen, özlenen, izlenen, tavrı ve tutumu merak uyandıran ülke mertebesine çıkmıştır. Libya'ya bakınız karışıklık içindedir. Irak'a bakınız kargaşa içindedir. Suriye'ye bakınız karanlık içindedir. Avrupa'ya bakınız kriz içindedir. Ege ve Doğu Akdeniz risk ve tehdit altındadır. Balkanlar gergin, Afrika sıkıntılı, Asya cepheleşmiştir. Türkiye dünya genelinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir. Sınır ötesi ve sınır içi alanlar terör örgütünden köşe bucak temizlenmektedir. Terör melaneti milli birlik ve dayanışma ruhunun marifetiyle son bulacaktır.”