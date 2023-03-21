Bahçeli'den, HDP'yi ziyarete giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Çirkin bir resim!'







"NEVRUZ'UN MESAJINA İHTİYAÇ VARDIR"







'TÜRK MİLLETİNİN EBEDİYET BOYUNCA BAYRAM GÜNÜ'

"ÜZERİ KARALANAN ÇİRKİN BİR RESİM"

MHP lideri Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle bir mesaj verdi. Mesajında ​​Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile Nevruz'a ertelenen görüşmesini eleştirerek, durumu talihsizlik olarak değerlendirdi. Devlet Bahçeli açıklamalarının başlıkları:"Bu zor günlerde Nevruz'un gerçek anlamı ve mesajı esastır. Basit evsim döngüsü olarak anlaşılamayan Nevruz diğer taraftan bolluk ve bereketin aynı zamanda da dostluk ve kardeşliğin, bağ ve kucaklaşmanın simgesidir. Bu mübarek gün durgunluğu, korkuyu, yorgunluğu ve kaygıyı geride bıraksın; Yenilenmiş umut ve coşkuyla geleceğin bilgisini vaaz ediyor ve vaat ediyor. Nevruz; Hafızanın dirilişidir, adaletin sıçramasıdır, yükselişin yükselişidir, yeni bir güne adımdır. Türkiye, Nevruz'un bereketli yüzüyle, birlik çağrısıyla geleceğini belirleyecek ve mutlaka başaracaktır.Türk milletininin ortaklaşa sevinç ve acılarda, geçmiş ve gelecek ortak paydasında buluşturan Nevruz, gerçek anlamda kucaklaşma vesilesidir. Bu kadim kültür mirası, milli birlik ve beraberliğin kaynaklarından biridir. Türk dünyasında "Sultan Nevruz" olarak kutlanacak olan bu günün en büyük isteğim milletimizin birlik ve gücünün daim olması, dünyaya barış, refah ve istikrarın hakim olmasıdır. Türk insanının yurdunda baharın habercisi şeklinde bilinen özel ve önemli bir yere sahip olan Nevruz Bayramı'nın derin bir anlamı vardır; Türk milletinin Ergenekon'dan ayrılışını ve sonraki yüzyıllara kademeli olarak sıçramasını temsil eder.Yanan alevler, yanan eller, çarpan yürekler, neşeli gözler, gülen yüzler, merhametli vicdan, yok olan çatışmalar, yok olan kötü niyetler, Nevruz'un kültürel dokusunu ve tarihsel doğasını gösterir. Ne de olsa bu bizim umudumuz ve tesellimiz. Türkiuerin her yerinde milletimizin gönülleri aynı inancı, aynı iradeyi, aynı duyguyu paylaşmış, bu toprakları vatan bilmiş ve ebediyen kalacağımızı dünyaya ispat ve ilan etmiştir. Birlikte ağlayın ve birlikte gülün; İnanıyorum ki milletin aziz hemşerileri, bayramlardan yas günlerine kadar her şeylerini birbirleriyle paylaşan; bölücü hırslara asla izin vermeyecektir. Bölücüler, devletsizler, sapkın milliyetçi zihniyetler ve terör patlak verenler de değil, Türk milletinin ebedî Türk bayramı, ebedî günüdür."Nevruz'u menfur ve vahşet maksatlarıyla gerçekleştirmeye çalışanların, zulmü dile getiren, aşağılanma peşinde koşan gruplar olduğunu söyleyen Bahçeli, "Ne yazık ki CHP ve HDP ertelenen Nevruz mitingini yapıyor, mesele kimin olduğu meselesi değil. Amaç ve maksat kiminle birleşir. Baharımızı kış yapmak için bir araya gelenler tasfiye edilecek ve 14 Mayıs tarihinde milli iradenin büyüklüğüne mahkum edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kaya ile çetin arasına sıkıştırmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Nevruz özgürlük ruhunun kıtlaştığı bir gündür. Kıtalara hakim olmaya talip olduğu ergenekon'un kutsal ateşidir. İnşallah bu alev milletimizin istikbalini aydınlatır, hiç sönmesin ve türklerin önünü açsın. Aziz ülkemin ve geniş bir coğrafyada var olma mücadelesi veren tüm hemşehrilerimizin Newroz gününü kutluyor, hepsine sağlıklı, huzurlu ve başarılı nice uzun ömürler diliyorum. Kıştan sonra baharın kapılarını aralayan bu "Yeni Günün" barış, huzur ve kardeşliği pekiştirmesini kavuşacağımız Ramazan ayının müreffeh milletimize hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.