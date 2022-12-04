GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 12:23

Bahçeli hedef gösterdi, Savcı Sayan talimatı verdi: Zincir marketin 5 şubesi mühürlendi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayat pahalılığı nedeniyle hedef göstermesinden sonra Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla araştırılan 5 zincir market şubesi mühürlenerek kapatıldı.

GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 12:23
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Bahçeli hedef gösterdi, Savcı Sayan talimatı verdi: Zincir marketin 5 şubesi mühürlendi!


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından verilen talimat ve Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un denetimleriyle bazı zincir marketlerin şubeleri mühürlenmeye başlandı. Bu bağlamda marketler zincirinin 5 şubesinin (Fırat Mahallesi ve 29 Ekim Caddesi'nde 2'şer adet) ve 100 Yıl Mahallesi'ndeki 1 şubesinin kapıları kilitlendi.

Zincir marketin 5 şubesi mühürlendi

TALİMAT SAVCI SAYAN'DAN GELDİ



Belediyeden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kent merkezindeki market ve iş yerlerinde düzenli olarak ağırlık kontrolü, depo fiyatları, hijyen ve düzen kontrolü, fahiş fiyat ve stok kontrolleri yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda bugün ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde şartları taşımayan 5 market kapatılarak faaliyetleri durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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