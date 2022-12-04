Bahçeli hedef gösterdi, Savcı Sayan talimatı verdi: Zincir marketin 5 şubesi mühürlendi!







TALİMAT SAVCI SAYAN'DAN GELDİ







Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından verilen talimat ve Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un denetimleriyle bazı zincir marketlerin şubeleri mühürlenmeye başlandı. Bu bağlamda marketler zincirinin 5 şubesinin (Fırat Mahallesi ve 29 Ekim Caddesi'nde 2'şer adet) ve 100 Yıl Mahallesi'ndeki 1 şubesinin kapıları kilitlendi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kent merkezindeki market ve iş yerlerinde düzenli olarak ağırlık kontrolü, depo fiyatları, hijyen ve düzen kontrolü, fahiş fiyat ve stok kontrolleri yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda bugün ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde şartları taşımayan 5 market kapatılarak faaliyetleri durduruldu." ifadeleri kullanıldı.