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31 Aralık 2022 - 15:58

Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı 78-73 mağlup etti, 2022 yılını galibiyetle kapattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, evinde Pınar Karşıyaka'yı 78-73 yendi. Bu sonuçla birlikte FIBA Europe Cup kazandığı 2022 senesini de mutlu bitirdi.

SPOR
31 Aralık 2022 - 15:58
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Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı 78-73 mağlup etti, 2022 yılını galibiyetle kapattı


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 78-73 galip ayrılan taraf oldu. İzmir ekibinde Errick McCollum, attığı 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. McCollum'un bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 18-15'lik üstünlüğüyle geçildi. Karşıyaka, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu ve çeyreği 32-21 kazandı. Mücadelenin ilk yarısını da 47-39 önde kapattı. Üçüncü çeyrek dengeli geçti. Deplasman ekibinin 62-53 üstünlüğüyle sona erdi. Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte önemli bir geri dönüşe imza attı. Çeyreği 25-11 maçı da 78-73 kazandılar.



Muhammed Baygül, attığı 14 sayıyla ev sahibi adına maçın en skoreri oldu. Jerry Boutsiele ise 13 sayı atıp ve 15 ribaund alarak double-double istatistikleriyle oynadı. Konuk ekipte Errick McCollum'un 19, Braian Angola'nın 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bahçeşehir Koleji, ligin 14. haftasında yine bir İstanbul temsilcisi olan Beşiktaş Emlakjet'le deplasmanda karşılacak. İzmir temsilcisi Karşıyaka ise evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galbiyet ve 7 mağlubiyetle 7. basamakta bulnuyor. Pınar Karşıyaka ise 13 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3. basamakta bulunuyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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