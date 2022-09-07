Yangın, Kulu ilçesi Yeni Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Musa A.'nın topladığı ve bahçesine istiflediği atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen yangın, bitişikte bulunan boş bir müstakil evin çatısını tutuşturdu.Yangını farkına varan vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından daha çok büyümeden söndürüldü. Müstakil evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:31
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesine istiflenen atık malzemelerin yanması sonucu çıkan yangın, boş vaziyetteki müstakil evin çatısını tutuşturdu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:31
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