GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:39

Bakan Akar, 30 bin 62 istihdam müjdesi verdi! İşe alım süreci resmen başladı: MSB, 30.000'den fazla personeli işe alacak!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında bu yıl 30 bin 62 personelin istihdam edileceğini söyledi. Bakan Akar, 2 Nisan'a işaret ederek sürecin başladığını ifade etti.

GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:39
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Bakan Akar, 30 bin 62 istihdam müjdesi verdi! İşe alım süreci resmen başladı: MSB, 30.000'den fazla personeli işe alacak!
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Milli Savunma Bakanlığı personel alımına başlamış olup, Harbiyeli tavsiye sınavı ve öğrenci alım araştırmasının 2 Nisan'da başlayacağı öğrenildi. Görüşmenin haziran ayında yapılacağı da belirtildi.

30 BİN 602 PERSONEL ALIMI

Bakan Akar, personel alımına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, bakanlığın bu yıl toplamda 30 bin personel istihdam etmeyi planladığını, sürecin başladığını ve uygulamanın devam edeceğini söyledi.



Bakan Akar, 30 bin 62 istihdam müjdesi verdi

BAKAN AKAR'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak 2023 yılı için toplam 30 bin kişi alımı yapmayı planlıyoruz. Sürecimiz başladı, çalışmalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci seçme sınavı ile birlikte kabul çalışmaları başlayacak ve ardından başlayacak ve mülakatlar haziran ayında devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya davet ediyor, Milli Savunma Bakanlığı'nı Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ülkemizin Milli Savunma ve Güvenliğinin geleceğine katılmaya davet ediyoruz. Geleceğin aydınlık ve bereketli olduğunu gençlerimizin bilmesini istiyoruz."

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