Milli Savunma Bakanlığı personel alımına başlamış olup, Harbiyeli tavsiye sınavı ve öğrenci alım araştırmasının 2 Nisan'da başlayacağı öğrenildi. Görüşmenin haziran ayında yapılacağı da belirtildi.
GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:39
Bakan Akar, 30 bin 62 istihdam müjdesi verdi! İşe alım süreci resmen başladı: MSB, 30.000'den fazla personeli işe alacak!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında bu yıl 30 bin 62 personelin istihdam edileceğini söyledi. Bakan Akar, 2 Nisan'a işaret ederek sürecin başladığını ifade etti.
GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:39