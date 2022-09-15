Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Hasanov ile telefonda görüştü

Görüşmede; Türkiye ve Azerbaycan'ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türk'ü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Akar görüşmede ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov'u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını izah etti.