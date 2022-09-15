SİYASET
15 Eylül 2022 - 08:14

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Hasanov ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek Azerbaycan-Ermenistan arasında sürmekte olan çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

SİYASET
15 Eylül 2022 - 08:14
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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Hasanov ile telefonda görüştü

Görüşmede; Türkiye ve Azerbaycan'ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türk'ü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Akar görüşmede ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov'u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını izah etti.

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