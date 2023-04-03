Bakan Akar'dan, hudut güvenliği mesajı: 'Yasa dışı geçişlere asla izin vermiyoruz!'







"SİYASİ MÜLAHAZALAR YAPILIYOR"











Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iftar programına katılmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gitti. Burada Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar, sınır güvenliği tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken yasa dışı geçişlere ilişkin ortaya atılan iddialara sert yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan ve sınırda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili konuşan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:"Yapılan yorumların ve siyasi değerlendirmelerin bir kısmı, başka ülkelerde ve farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videolar kullanılarak yapılmıştır. Bunlar tamamen yanlıştır, doğru değildir. TSK'nın yönlendirmesiyle, Mehmetçik amirleri ve sıralı komutanları, sınırlarımızı güvence altına almak için. en ileri teknolojiyi kullanarak, 7 gün 24 saat büyük bir azim, kararlılık ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, hudutlarımızdan hiçbir şekilde yasa dışı seyahate izin vermiyor ve müsamaha göstermiyor." Depremde Türkiye'de bulunan ve evlerini kaybetmiş olan bazı Suriyelilerin depremin ardından evlerine dönerek gönüllü ve güvenli bir şekilde sınırlarına geçtiklerimi söyleyen Akar, “Bunun dışında sınırlarımızdan başka yol yok. İnsanlar bilmeli ki, yasa dışı sınır geçişlerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.