SİYASET
12 Eylül 2022 - 21:39

Bakan Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için lazım olan ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

SİYASET
12 Eylül 2022 - 21:39
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Bakan Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Ankara'da bir otelde düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. İki ülke ulusal marşlarının okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Malezya'nın bu önemli gününde misafirlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Malezya, Güneydoğu Asya'daki önemli bir ortağımız, kardeşimizdir”



Malezya'nın bağımsızlığının 65'inci yıl dönümünü kutlayan Bakan Akar, "Malezya çok boyutlu dış politikamız ve 'Yeniden Asya Girişimimiz' kapsamında Güneydoğu Asya'daki önemli bir ortağımız, kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Malezya arasında tarihten gelen ortak değerlere, geçmişe dikkati çeken Akar, "Dostane ilişkilerimizin 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkması ilişkilerimizi daha da güçlendirmiştir. Malezya Başbakanı Sayın Yakub'un ülkemizi ziyareti esnasında mevcut stratejik ortaklığımız 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine çıkartılmıştır. Bu da ilişkilerimizin önemini daha da artırmıştır. Bu durum Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz açısından bir ilki teşkil etmektedir" diye konuştu.

"İlişkilerimiz en üst seviyede ortaya çıkmıştır"

İki ülke arasındaki ilişkilerin Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Türkiye ziyareti ile daha da geliştiğini söz eden Akar, "Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ek olarak Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın ortaya koyduğu irade ile ilişkilerimiz en geniş açılımı ve en üst seviyede ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret hacminin birçok alandaki iş birliği sayesinde artmaya devam ettiğini vurgusunu yapan Akar, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını belirtti. TUSAŞ'ın geçtiğimiz sene Malezya'da ofis açmasını bunun önemli göstergelerinden biri olarak nitelendiren Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin daha da artacağına inandığını bilgisini verdi.

Bakan Akar'dan "Mustafa Kemal" vurgusu

Stratejik ortaklığın ilerletilmesi için iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ileri iş birliğine hazır olduklarını aktaran Bakan Akar, "Türkiye ve Malezya, Asya'nın batı ve doğu kanatlarında yer alan stratejik öneme haiz iki ülkedir. Bu açıdan ülkelerimiz arasındaki iş birliğini küresel barış ve istikrara katkı için daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda BM, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası ve bölgesel platformlarda tüm insanlığı ilgilendiren meselelerde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Sonuç olarak Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için lazım olan ne varsa yapmayı ve buna yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonu itibariyle yanındaki Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i işaret eden Bakan Akar, "Türkiye'de birçok ülkenin büyükelçisi var. Fakat her defasında onların tamamının isimlerini hatırlamamız zor oluyor. Ama Malezya Büyükelçimizin ismini unutmak mümkün değil" açıklamasını yaptı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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