Bakan Akar: 'Suriyelileri usulünce geri göndereceğiz'







"600 BİNİ ORADAKİ ŞARTLAR NORMALLEŞTİKÇE DÖNDÜ"











Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği" konulu konferansa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada bir konuşma yaptı. Akar, mültecilerin geri dönüşleri ile ilgili yaptığı açıklamasında "Suriye vatandaşları da güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine ve topraklarına dönecek." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, "Artık dünyada savaş ilanı yok. Savaş ilan edilmedi. Ülkeler savaş ilan etmeden yalnızca bir avuç kukla ile kendi hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Bunları kullanarak bir tarafta terörist var, terör var. Bir yandan nükleer savaştan bahsediyoruz. İşte böyle bir coğrafyada haklarımıza, 85 milyon hemşehrimize ve milletimize, ailemize sahip çıkarak hayatımızı, bekamızı, güvenliğimizi ve mutluluğumuzu sağlamak adına gece gündüz çalışıyoruz. Artık etki alanımız genişlemiş bulunuyor. Asya, Afrika bizlerin etki alanıdır. Yapacak işlerimiz var ve yakında yapacak işlerimiz var. Yapılacak işimiz var. İlgi alanımız dünya çapında. Bu ne anlama geliyor? Tüm dünya ile ilişkilerimiz var. Herkesle ilişkilerimiz var. Artık eski Türkiye yok." dedi.Bakan Akar, konuşmasının devamında “Efendim Suriyeli kardeşlerim, Suriye vatandaşları da evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönecekler. Bir yöntem var. Biz göndermeyeceğiz demiyoruz ama herşeyin bir usulü var." diye konuştu. Akar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu insanlar varil bombalarından kaçıyor arkadaşlar. Kutu bombalardan. Annelerini, babalarını, evlatlarını kaybetmişler. Ülkemiz büyük bir halk, asil bir halk, bir halk. Gelip sınırda durmuşlar, o günleri yad etmişler. Kadının kucağında bebeği var, ailesi yerde süründü ve yürüyemedi. Reddedilir mi, erkekler insan öldürür, varil bombalarıyla insan öldürüyorlar. Uçaklarla, tanklarla, toplarla. Medeniyetimizin ve inançlarımızın gereği olarak aldık ve kabul ettik. Ama sonsuza kadar burada kalmalarına imkan yok. Bazıları bu kısımda rol kapmaya çalışıyor. Ne de olsa orada hayat normale döndüğünde buradaki insanlar evlerine, yerlerine, topraklarına uygun bir şekilde dönecekler. Hatta bugüne kadar oradan 4 milyona yakın Suriyeli geldi. Daha sonra 600.000 kişi oradaki koşullar normale dönünce geri döndü ve dönmeye de devam ediyorlar. 5 yıl boyunca 3 milyon 350 bin kişi bu sınırlarda ablukaya alındı. Engellemeye devam ediliyor. Yani burada bariz olmasına rağmen edense anlaşılamıyor. Tekrar tekrar gösteriyorlar. Biz de yaptıklarınızla bize bir şey yapmadığınızı söylüyoruz. Mehmetçik cephe görevini yüksek bir moral, yüksek motivasyon ve vatan ve insan sevgisiyle icra ederken, konuşmalarınız ve yazışmalarınız onların emeğine saygı duymuyor. Bu çok yanlış, çok ayıp"