Bakan Bilgin açıkladı: '3600 ek gösterge haklarında yasa teklifi hazırlandı!'













Milyonlarca çalışanın bir süredir bekledikleri 3600 ek gösterge çalışması hakkında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3 bin 600 ek gösterge yasasından tüm birinci sınıf memurların yararlanacağını açıkladı. Memur-Sen Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Bilgin, konuyla ilgili şunları söyledi:"Henüz çözülmemiş olan bir konu var ve biz bu konuyu sendikacılarımızla görüşmeye aldık. 3600 ek gösterge yasasında birinci derece kademesine gelmiş olan tüm çalışanların hakları olarak yeniden düzenlememiz gerekir." Bakan Bilgin, ayrıca konuya ilişkin yasa teklifinin de hazır olduğunu söyledi.