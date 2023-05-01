EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 13:47

Bakan Bilgin açıkladı: '3600 ek gösterge haklarında yasa teklifi hazırlandı!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla bekledikleri 3600 ek gösterge yasa tasarısında yeni değişikliğe gidildiğini söyledi. Bakan Bilgin, "Tüm birinci kademe çalışanların hakkı olarak 3600 göstergeyi daha düzenlememiz gerekiyor. Bu konudaki yasa tasarımız hazır" diye konuştu.

EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 13:47
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Bakan Bilgin açıkladı: '3600 ek gösterge haklarında yasa teklifi hazırlandı!'


Milyonlarca çalışanın bir süredir bekledikleri 3600 ek gösterge çalışması hakkında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3 bin 600 ek gösterge yasasından tüm birinci sınıf memurların yararlanacağını açıkladı. Memur-Sen Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Bilgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bakan Bilgin açıkladı '3600 ek gösterge haklarında yasa teklifi hazırlandı!'



"Henüz çözülmemiş olan bir konu var ve biz bu konuyu sendikacılarımızla görüşmeye aldık. 3600 ek gösterge yasasında birinci derece kademesine gelmiş olan tüm çalışanların hakları olarak yeniden düzenlememiz gerekir."

Bakan Bilgin, ayrıca konuya ilişkin yasa teklifinin de hazır olduğunu söyledi.

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Elvan ÇILDIR
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