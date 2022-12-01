Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor







Enflasyon dikkate alınacak







Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye’de 2023 yılında uygulanacak asgari ücret merak ediliyor. Birçok isimden asgari ücret zammına ilişkin yeni rakamlar ortaya atılsa da nihai sonuç Aralık ayı sonunda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Bilgin, enflasyonun tahribatının devam ettiğini söyleyerek bunu dikkate alarak bir düzenleme yapacaklarını ifade etti.Tüm Türkiye’nin aklında 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik soru bulunuyor. Asgari ücret zammına ilişkin farklı isimlerden 8 bin 500 lira ile 10 bin TL arasında farklı rakamlar öne sürülüyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmamışken siyasi isimlerin söylemleri de asgari ücret zammına ilişkin mesajlar taşıyabiliyor.Bu kapsamda en önemli açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geliyor. Bakan Bilgin, asgari ücret toplantılarının ne zaman yapılacağını duyurarak, asgari ücrette enflasyon tahribatının dikkate alınarak bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, geçtiğimiz yıl enflasyon tahribatından korumak için yüzde 50 zam verdiklerini, onun yetmeyerek üzerine yüzde 30 daha zam eklediklerini, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdiklerini ancak enflasyondaki yükselişin hala devam ettiğini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini söyledi. Bu kapsamda asgari ücretin belirlenmesi amacıyla komisyonun gelecek hafta toplanacağını aktardı. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili anket çalışması sürdürdüklerinin altını çizerek, bu çalışmada her türdeki işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra tüm vatandaşların beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını bildirdi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve ardından zam oranı açıklanacak.