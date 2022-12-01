EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 22:32

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Asgari ücret zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 22:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor


Türkiye’de 2023 yılında uygulanacak asgari ücret merak ediliyor. Birçok isimden asgari ücret zammına ilişkin yeni rakamlar ortaya atılsa da nihai sonuç Aralık ayı sonunda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Bilgin, enflasyonun tahribatının devam ettiğini söyleyerek bunu dikkate alarak bir düzenleme yapacaklarını ifade etti.

Enflasyon dikkate alınacak

Tüm Türkiye’nin aklında 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik soru bulunuyor. Asgari ücret zammına ilişkin farklı isimlerden 8 bin 500 lira ile 10 bin TL arasında farklı rakamlar öne sürülüyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmamışken siyasi isimlerin söylemleri de asgari ücret zammına ilişkin mesajlar taşıyabiliyor.



Bu kapsamda en önemli açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geliyor. Bakan Bilgin, asgari ücret toplantılarının ne zaman yapılacağını duyurarak, asgari ücrette enflasyon tahribatının dikkate alınarak bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz yıl enflasyon tahribatından korumak için yüzde 50 zam verdiklerini, onun yetmeyerek üzerine yüzde 30 daha zam eklediklerini, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdiklerini ancak enflasyondaki yükselişin hala devam ettiğini söyledi.

Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini söyledi. Bu kapsamda asgari ücretin belirlenmesi amacıyla komisyonun gelecek hafta toplanacağını aktardı.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili anket çalışması sürdürdüklerinin altını çizerek, bu çalışmada her türdeki işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra tüm vatandaşların beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını bildirdi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve ardından zam oranı açıklanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
Son Haberler
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara...
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin,...
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin...
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes...
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü! Nispet pozu gecikmedi
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü!...
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı!...
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım:...
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın...
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek...
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek detayları anlattı!
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci...
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu...
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında yaptı!
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında...
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...