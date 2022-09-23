EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 16:07

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüştü. HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Bilgin, Arslan ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 16:07
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Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması!

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız

(Vergi dilimi) O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonu itibariyle geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.

(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da bir başka şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir.

Sözleşmeli personel meselesi medya üzerinden yer aldı. Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık.

Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım.

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Haber Editörü
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