EKONOMİ
23 Mayıs 2023 - 10:01

Bakan Bilgin'den asgari ücrete enflasyon üzerinde ek zam sinyali!

Temmuz ayına az br zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Canlı yayında asgari ücretin yükseltilmesi ve memur sayısının artırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Temmuz 2023 asgari ücretinin Ocak ayına benzer bir yol haritası izleyeceğini vurgulayarak, enflasyonun üzerinde ek artışların sağlanabileceğini öne sürdü. Erdoğan'ın "memur asgari maaşı 22 bin lira" açıklamasının ardından Bilgin, "Açıklamamız nettir" yanıtını verdi.

EKONOMİ
23 Mayıs 2023 - 10:01
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Bakan Bilgin’den asgari ücrete enflasyon üzerinde ek zam sinyali!


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, personel, memur ve sözleşmeli işçiler için asgari ücret artışlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Son günlerde net brüt gelir tartışmalarını değerlendiren Bakan Bilgin, "Memurların asgari maaşı 22 bin TL" dedi. Temmuz 2023 asgari ücret zammı ile ilgili olarak Ocak ayında da benzer bir eylemin yapılacağını söyledi. Ayrıca bekleyen konuların olduğunu ve bunların da yeni yasama döneminde netleşeceğini açıkladı.

EYT'DE MAAŞ BAĞLAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Bilgin’den asgari ücrete enflasyon üzerinde ek zam sinyali!

NTV'de canlı yayında gündeme dair sorulan sorulara cevap veren Bakan Bilgin, EYT'den emekli maaşı son başvuru tarihi konusunda 1,7 milyona yakın başvuru alındığını, SGK yetkililerinin üç ayda çok güzel bir iş çıkardığını söyledi. Vedat Bilgin, maaş belirleme sürecinin sürdüğünü anlatarak, "Bu ay sonuna kadar yapılır diye düşünüyorum. Az kaldı, bu hafta yapılacak. Hala yapılmadıysa 10 gün sürecek. hafta, en uzun 10-15 gün sürer. Ama endişelenmesin kimse.. herkes tüm haklarını biriktiriyor. "Bazen işlemleri eksik olan ama dosyaları eksiksiz olanlar oluyor ama herhangi bir sorun bulunmuyor." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ‘OCAK’ TARİFESİ



Temmuz ayı asgari ücret beklentileri sorulduğunda Bakan Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısı ile a asgari ücreti belli bir seviyeye getirdiğini belirten Bilgin, "Temmuz ayında da benzer bir süreç yaşanacak" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Bilgin, geçtiğimiz günlerde en düşüm memur maaşı net 22 bin lira net 17 brüt olacağı yönünde olacak şeklinde ortaya çıkan haberlere karşılık olarak "Açıklamamız nettir" dedi.

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