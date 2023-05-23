Bakan Bilgin’den asgari ücrete enflasyon üzerinde ek zam sinyali!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, personel, memur ve sözleşmeli işçiler için asgari ücret artışlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Son günlerde net brüt gelir tartışmalarını değerlendiren Bakan Bilgin, "Memurların asgari maaşı 22 bin TL" dedi. Temmuz 2023 asgari ücret zammı ile ilgili olarak Ocak ayında da benzer bir eylemin yapılacağını söyledi. Ayrıca bekleyen konuların olduğunu ve bunların da yeni yasama döneminde netleşeceğini açıkladı.
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ASGARİ ÜCRETE ‘OCAK’ TARİFESİ
Temmuz ayı asgari ücret beklentileri sorulduğunda Bakan Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısı ile a asgari ücreti belli bir seviyeye getirdiğini belirten Bilgin, "Temmuz ayında da benzer bir süreç yaşanacak" dedi.