Bakan Bilgin'den asgari ücretliler ve emeklilere müjde: 'Kapsamlı düzenleme yapılacak!'













Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'den canlı yayında gündemi değerlendirdi. Bakan Bilgin, beklenen asgari ücret artışına ilişkin olarak, "Temmuz ayında bunu yeniden değerlendirerek işçileri koruyan asgari ücret belirleyeceğiz. Pazarın alım gücünü belirleyen veriler üzerinden araştırma yapıyoruz” dedi. Emekli maaşlarıyla ilgili olarak Bilgin, "7 bin 500 lirayı kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya varacağız. Detayları Cumhurbaşkanı açıklayacak." diye konuşan Bakan Bilgin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“Asgari ücret ne kadar? Yani bundan daha düşük maaş olamaz. Biz bunu sosyal devletin sorumluluğuyla ciddiye aldık. Enflasyonun düşmeye başladığını rakamlardan anlıyoruz. Enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarını kullanarak ölçüyoruz. Hızlı sürükle bırak. Bu da Enflasyonun gerçek bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Ama fiyat artışı devam ediyor. Ne yapacağız, buna bir son verelim. Refah devleti olarak ücretleri koruyacağız. Temmuz ayında bunu yeniden değerlendireceğiz ve işçileri korumak için asgari ücret belirleyeceğiz. Pazarın satın alma gücünü belirleyen verileri kullanarak araştırma yapıyoruz. Türkiye'de 15 milyona yakın emekli bulunuyor. 7 bin 500 liranın altında maaşları olanların sayısı ise 9,5 milyon civarında. Son yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkararak bu 9 milyon 500 bin kişinin biraz nefes almasını sağlayan bir anlaşmaya vardık. Ayrıca 5 milyondan fazla kişinin emekli olması konusunda anlaşmaya vardık. Onlarda bir rahatsızlık var. Şu anda 7 bin liranın üzerinde maaş alanlar için bir kural geliştiriyoruz. İşimizi bitirdik. Meclis tatilde olduğu için Temmuz ayında yürürlüğe koyacağız. Detaylar Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. 7 bin 500 lirayı kapsayan kapsamlı bir anlaşma yapacağız."