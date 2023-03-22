Bakan Bilgin'den emekli maaş ve ikramiyelerine zam sinyali!







"5 BİN 500 TL EMEKLİ AYLIĞI YETERSİZ KALDI"







"YÜKSELTME İÇİN ALTERNATİF MODELLER VAR"

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA CUMHURBAŞKANIMIZA SUNAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin, burada emekli maaşları ve bayramlarda verilen ikramiye tutarlarına zam yapmak için alternatif bir model üzerinde çalıştığını söyledi. Bilgin, "En geç önümüzdeki hafta başında çalışmanın sonuçlarını cumhurbaşkanına sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle: “Çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu iş sözleşmesi kurumumuz ise bu konu üzerinde önemli bir mekanizma konumundadır. Kanunda işçilere yönelik böyle bir hüküm yok, sosyal devletin sorumluluğu ile birlikte yerine getirmek zorundayız. 5 bin 500 TL'ye yükseltmiş olduğumuz en düşük emekli maaşı da mevcut koşullarda yeterli değil. Kabul ediyorum. Bu konuda alternatif çalışmalar başlattık.Bir ay önce anlatacaktım ama bugün söyledim. Alternatif çalışması en düşük emekli aylığını artıracak alternatif modellerimiz bulunuyor. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyeleri de bulunmaktadır. Bunları değerlendirmeye alan çalışmalarımız var. Emeklilerin rahat bir nefes almasına yardımcı olacak bir düzenlemeyi detaylandırdım.Depremden dolayı bir süre ertelendi ama hafta içi veya en geç önümüzdeki hafta başkanımıza sunacağım. Emeklilerin rahat nefes almasına ve ekonominin bugünün zararlarından korunmasına yardımcı olacak tekliflerimizin Cumhurbaşkanımız tarafından da olumlu değerlendirileceğine inanıyorum. Bu çalışma tüm emekli vatandaşların hayatı için ciddi bir rahatlama getirecektir. Bazı bölgeler için asgari ücret araştırması var, araştırma bittiğinde herkesle paylaşacağım. 5000'den başlarak 9000 güne kadar prim ödemesi yapanlar bulunuyor. 9.000 ila 7.000 gün arasında prim ödemesi vardır. Bizim kamuoyuna açıkladığımız çok net. Emeklilik yaşına takılıp kalmak ne demek, yasa geri döndü. Hukukun üstünlüğü geri adım atmaz. Bunu kaldırdım. Emekli vatandaşlara saygı gösterelim, emekliler için reform şeklinde düzenlemelerden bahsediyoruz.”