Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. an itibariyle üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ancak henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.