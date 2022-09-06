EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 12:40

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Tek bir formül üzerinde duruyoruz ancak henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir'' dedi.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 12:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. an itibariyle üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ancak henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Enflasyonun düşmesi, piyasaları rahatlatacak
Enflasyonun düşmesi, piyasaları rahatlatacak
EGM 2022 Emniyet polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Polis promosyonu ne zaman verilecek, hangi bankayla anlaşıldı? EGM Polis promosyonunda son durum
EGM 2022 Emniyet polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Polis promosyonu ne zaman verilecek, hangi bankayla anlaşıldı? EGM Polis promosyonunda son durum
Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor
Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu
Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu
Son Haberler
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı...
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar...
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş...
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin...
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit'...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının...