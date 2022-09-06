GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:29

Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, konuşmasında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusuna değindi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!


Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basının karşısına geöen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesini Aralık ayında gündeme geleceğini açıklayan Bakan Bilgin, tek formüle odaklandıklarını dile getirdi.

Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin sorunları hakkında çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, çalışmaların neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ve Meclis'in açılmasında hemen sonra gündeme sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini söyledi.



Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması

"EYT konusu Aralık ayında"

EYT hakkında soru sorulduğunda o soruyu yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili teknik çalışmaların biraz daha zaman alacağını söyledi. Bakan Bilgin, tek bir formül üzerine odaklandıklarını ve fakat bu formülün henüz kesinleşmediğini anlattı. Bakan Bilgin, EYT konusunun Aralık ayında gündeme geleceğini sözlerine ekledi.

Tek Formül nedir?

Kulislerde Bakan Bilgin'in sürekli bahsettiği tek formül çalışmaları hakkında bazı söylentiler dolaşıyor. Bu söylentiler ise genel olarak şöyle yorumlanıyor:

"8 Eylül 1999 tarihinden önce istihdam edilenler ise erkekler için 9.000 gün, kadınlar için 7.200 gün veya 25 yıl 20 yıl emekli oluyor. Bu konuda Türkiye'de 1 milyon kişinin bulunduğunu ve her yıl 450 bin kişinin emekli olduğunu belirtmek gerekir. 2023'te düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle bu yıl Türkiye'de 1,5 milyon kişi emekli olacak."

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!
Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!
Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!
Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!
Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!
Sınırda ilginç tatlı dağıtımı
Sınırda ilginç tatlı dağıtımı
Son Haberler
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı...
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar...
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş...
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin...
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit'...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının...