Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basının karşısına geöen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesini Aralık ayında gündeme geleceğini açıklayan Bakan Bilgin, tek formüle odaklandıklarını dile getirdi. Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin sorunları hakkında çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, çalışmaların neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ve Meclis'in açılmasında hemen sonra gündeme sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini söyledi.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:29
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, konuşmasında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusuna değindi.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 13:29
EDİTOR
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