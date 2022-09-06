Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!













"EYT konusu Aralık ayında"

Tek Formül nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basının karşısına geöen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesini Aralık ayında gündeme geleceğini açıklayan Bakan Bilgin, tek formüle odaklandıklarını dile getirdi. Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin sorunları hakkında çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, çalışmaların neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ve Meclis'in açılmasında hemen sonra gündeme sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini söyledi.EYT hakkında soru sorulduğunda o soruyu yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili teknik çalışmaların biraz daha zaman alacağını söyledi. Bakan Bilgin, tek bir formül üzerine odaklandıklarını ve fakat bu formülün henüz kesinleşmediğini anlattı. Bakan Bilgin, EYT konusunun Aralık ayında gündeme geleceğini sözlerine ekledi.Kulislerde Bakan Bilgin'in sürekli bahsettiği tek formül çalışmaları hakkında bazı söylentiler dolaşıyor. Bu söylentiler ise genel olarak şöyle yorumlanıyor: "8 Eylül 1999 tarihinden önce istihdam edilenler ise erkekler için 9.000 gün, kadınlar için 7.200 gün veya 25 yıl 20 yıl emekli oluyor. Bu konuda Türkiye'de 1 milyon kişinin bulunduğunu ve her yıl 450 bin kişinin emekli olduğunu belirtmek gerekir. 2023'te düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle bu yıl Türkiye'de 1,5 milyon kişi emekli olacak."