Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, hazırlanan formüllerin tek tek ve detaylı olarak incelendiğini ve en uygun formülün de değerlendirilmeye alınacağını söyledi. Emeklilikte yaşa takılan tüm vatandaşların gözü hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeden çıkan sonuçlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışması için Bakanlık içerisinde bir çalışma grubunun oluşturulduğunu ve bu çalışma grubunun ise hazırlanan tüm formüller üzerinde titizlikle değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:44
Bakan Bilgin'den EYT konusuna son nokta: En uygun formül devreye alınacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konuşan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların son hızıyla devam ettiğini ve en uygun formülün devreye alınacağını söyledi.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:44