Bakan Bilgin'den EYT konusuna son nokta: En uygun formül devreye alınacak!













"Çok sayıda formül var, bir sayı veremem!"

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, hazırlanan formüllerin tek tek ve detaylı olarak incelendiğini ve en uygun formülün de değerlendirilmeye alınacağını söyledi. Emeklilikte yaşa takılan tüm vatandaşların gözü hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeden çıkan sonuçlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışması için Bakanlık içerisinde bir çalışma grubunun oluşturulduğunu ve bu çalışma grubunun ise hazırlanan tüm formüller üzerinde titizlikle değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası basının karşısına geçen ve önemli açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ve EYT düzenlemesinin içeriklerine yönelik olarak ise kurulan ekiple yürüttükleri çalışmalar en uygun formülün devreye alınacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT konusuna ilişkin yaptığı açıklamasında değerlendirmeye aldıkları formüller hakkında konuşurken ellerinde çok sayıda formül olduğunu, bununla ilgili bir sayı veremeyeceğini fakat içlerinden en uygun formülün ise ilk sıralarda değerlendirilerek devreye sokulacağını söyledi. Mali boyut aşamasına gelindiğinde devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gireceğini ve onlarında formüller üzerinde hesaplamalar yapmaları için bir süre bekleyeceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sonrasında o formüllerin her birinin ayrı maliyet hesaplarının sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve kararı onun vereceğini söyledi.