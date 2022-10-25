Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Kamuda sözleşmeli kadro düzenlemesinde 4B detayı!







BAKAN BİLGİN: TÜM HAKLAR VERİLECEK, KADRO TAHSİSİ YAPACAĞIZ!











Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personellerin kadro sorunlarını ortadan kaldıracak düzenlemede neredeyse sona gelindi. Taslağın hazırlanmasında son oturumun ardından yasama aşamasına geçileceği bildirilirken söz konusu yasanın Kasım ayının başlarında Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Sözleşmeli personellere kadros düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sadece 4B üyeleri düzenlemeye tabi olacağını belirtirken düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu hafta özel bir toplantımız var. Bu hafta çalışmanın son halini teslim edeceğiz. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacağım."Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışında tüm sözleşme türlerinin tek tipe indirileceğini söylerken çalışanların tüm haklarının kendilerine verileceğini ve kadroların tahsisinin kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bu noktada özellikle kamu işlerinde parçalı olan sözleşme sisteminin sadeleştirilmesi ve personel haklarının devri mümkün olacaktır. Bazı bölgelerde yeniden başlatıldı. Ancak, sözleşmeli personel planları artık önemli bir istihdam alanı olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen taşeron işçilere ilişkin çerçeve kanun tasarısı hazırlanıyor. Bu kanun, iş sözleşmesi ile sözleşmeli personelin istihdamı, nitelikleri, işe alınması ve işe son verilmesi, görev ve yetkileri, hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları, ücret ve diğer menfaatler ile özlük işlerini düzenleyecek. Memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli kadrolardaki hizmet sürelerinin yükselmeye açık kademe sayısını aşmamak kaydıyla, kazandıkları ayrıcalıklar, aylık dereceleri ve kademeleri belirlenirken değerlendirilecek. İşe alınan işçinin ekonomik ve sosyal haklarını işe alındıklarını takip eden ayın başından itibaren alırlar. Önceki işinizde aldığınız ekonomik ve sosyal haklarından bir mahsuplaşma yapılmayacak.