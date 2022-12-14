Bakan Bilgin'den kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş şartı ve uzlaşma rakamı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında önce çok önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret görüşmelerini değerlendiren Bakan Bilgin, 2023 yılı asgari ücretini diğer ücretlerin üzerindeki baskıyı da hafifletecek şekilde uzlaşarak belirleyeceklerini söyleyerek bugün yapılacak görüşmenin ardından bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık tarihinde asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalara başlamış ve ilk toplantıyı aynı gün gerçekleştirmişlerdi. Milyonları etkileyecek konuda ikinci görüşme bugün saat 14.00'te yapılacak.