Bakan Bilgin'den kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş şartı ve uzlaşma rakamı..













BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında önce çok önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret görüşmelerini değerlendiren Bakan Bilgin, 2023 yılı asgari ücretini diğer ücretlerin üzerindeki baskıyı da hafifletecek şekilde uzlaşarak belirleyeceklerini söyleyerek bugün yapılacak görüşmenin ardından bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık tarihinde asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalara başlamış ve ilk toplantıyı aynı gün gerçekleştirmişlerdi. Milyonları etkileyecek konuda ikinci görüşme bugün saat 14.00'te yapılacak.Bakan Bilgin, EYT çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teknik sorunlarla yaş ilişkisi nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adlarının kayıtlarıyla ilgili bazı sorunlar var. Sorunlar çözüldü diye açıklıyoruz. Altyapı oluşması çalışıyoruz. Bu çalışmadan istifade edecek herkesi kapsam içine alacak bir düzenleme içerisindeyiz."