EKONOMİ
10 Mayıs 2022 - 12:35

Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirterek konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
10 Mayıs 2022 - 12:35
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Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bilgin nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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