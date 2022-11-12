Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak

Milyonların beklediği açıklama Bakan Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı. 1999 öncesi için prim sayısı hakkında belirlenen kararlar paylaşıldı. 2023 seçimlerinden önce yetiştirilmesi beklenen EYT için son dakika gelişmeleri aktarılıyor. Konu hakkındaki detaylar paylaşıldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
EYT'DE SON DURUMEYT çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeler birçok kişinin dikkatinde yer alıyor. Konu hakkındaki açıklama Vedat Bilgin’den geldi. EYT kapsamında 99 öncesi ve 5.000 prim gün şartına kaldırmayacağını ifade eden Bilgin, kadınların 20 yılı, erkeklerin ise 25 yılı tamamlaması durumunda emekli olabileceklerini söyledi.
BAKAN BİLGİN NE DEDİ?
Emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, devlet olarak vatandaşların emekliliklerini de düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi. 3600 ek gösterge kapsamında emeklilik döneminde kolaylaştıracak bir düzenleme yapıldığını belirten Vedat Bilgin, bazı kişilerin şikayetlerine karşılık yeni düzenlemelerin gündemde yer aldığını belirtti. Bakam Bilgin, "Bazı grupların 'Kapsamın dışında kaldık, yeterince istifade edemedik' diye şikayetleri var. “dedi. Kendilerine gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade eden Vedat Bilgin, gerekli durumlarda düzenleyici yeni çalışmalar yapmaya açık olduklarının da altını çizdi.