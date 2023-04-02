Bakan Bilgin'den toplu sözleşmeyi bekleyen 700 bin kamu çalışanını mutlu edecek açıklama!













"KİMSENİN ENDİŞELENMESİNE GEREK YOK"

"KİT'LERDEKİ TAŞERON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

"Konsolidasyonun önündeki engellerden bir tanesini de kaldıracağız."

“ÇALIŞMA HAYATI YASASINDA KÖKLÜ REFORM YAPILMASI GEREKİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Metal İşçileri Federasyonu'nun Ankara'da bir otelde düzenlemiş olduğu 7. Olağan Genel Kurulu'na katılı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bilgin, Türkiye'nin 2000'li yılların başı itibariyle sürekli yapı ve gelişim içinde olduğunu söyledi. Sermayenin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bilgin, “Kapitalizme karşı değiliz fakat ermayenin emeğe düşman olmasına da izin vermiyoruz." diye konuştu.Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin son zamanların en büyük acısı olduğundan bahseden Bakan Vedat Bilgin, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında sahada olan tüm amdencilere teşekkürlerini iletti. Bilgin, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sonrasında ekonomisini büyüten iki ülkeden biri olduğunu, metal sanayi ve metal işçilerinin önemli rol oynadığı bu büyümenin de sanayi sektörünün sağladığını söyledi.Türkiye'nin gelişiminin yükselişte olduğunu ve aynı zamanda da geri dönülemez olduğunu söyleyen Bilgin, Türkiye'nin de sorunları olduğunu, bu sorunları çözmek için önlemler alacağını kaydetti.Enflasyonun işçilerin ve sabit gelirlilerin hayatını mahvettiğini söyleyen Bakan Vedat Bilgin, bu zararı azaltmak için çeşitli önlemler aldıklarını hatırlattı. Tüm gelirlerin asgari ücretin bir kısmının vergiden muaf olduğunu hatırlatan Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti: "Yine de biliyorum ki yine de ücretlerde vergi dengesizliği var. TÜRK-İŞ başkanımızın ve TİSK başkanımızın benimle imzaladığı bir konu var, onun üzerinde çalışıyorum. İnşallah onu da çözeriz. Seçimden önce halletmek gibi bir derdim yok. İktidarı bir sonraki aşamada alacağız. Dolayısıyla bununla da ilgileneceğiz. Kimse endişelenmesin."Türkiye'nin de çok büyük bir dış kaynak çözümünün olduğuna işaret eden Bilgin, "Ama o dönemde KİT'lerde kalan yaklaşık 80 bin arkadaşımız var. azı kurumlardan gelen dış kaynak taleplerine göre dosya sayısı arttı. Biz bunu da çözeceğimizin sözünü vermiştik. Sorunu çözmek için tüm dosyaları kapatmaya çalışıyorum son kapattığım dosya geçici bir çalışan dosyasıydı. Şimdi önümüzde. Bununla da ilgileneceğiz” dedi. Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Bilgin, "Çalışanlarımızı mutlu edecek olan bir sözleşmeye imza atacağız" diye konuştu.Sendikalaşma yoğunluğunun artırılması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şu cümleleri kullandı: “Demokratik toplum örgütlü toplumdur, örgütlü toplumun temeli işçi örgütlenmesidir. İşçiler örgütlenmezse diğer örgütlenme durumları sağlam temellere oturamaz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde “Beyaz Bayrak” projemizin yanı sıra organize işyerlerine ayrıcalık ve ayrıcalık tanıyan bir uygulamayı da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şirketleşmenin önünde yasal bir engel var. Hele iş huzurunu bozan, örgütlenmeyi engelleyen bir düzenleme. Bu değişiklik için hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal ortaklar, sendikalar ve işverenlerle işbirliği yapıyoruz. Onayınızı ve mutabakatınızı aldıktan sonra, birlikte görüşmek ve duyurmak için masaya oturacağız. Sonuç olarak örgütlenmenin önündeki engellerden birisini de kaldırmış olacağız."Çalışma hayatıyla ilgili temel sorunu henüz çözemediklerini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti: "Asıl sorun, toplu sözleşmenin yanı sıra ş hukuku, toplu sözleşme yasası, sendika hukuku gibi çalışma hayatının tamamının hukuk sisteminde köklü bir reform yapılması gerektiğidir. Her şeyi hazırladık. Bir akademi kurulu oluşturduk. Bu ortak çalışmayı hep birlikte değerlendirerek, inşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz.”