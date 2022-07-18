Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!













Bakan Vedat Bilgin: "8 saati normal algılamaya başladık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma konulu bir panele katıldı. Panelde bir konuşma yapan Bakan Vedat Bilgin, çalışanların mesai saatleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ın ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin uzun mesai saatleri olduğunu söyledi ve bundan sonraki süreçte 8 saat mesainin eski alışkanlıklardan birisi olduğunu aktardı. Yeni teknolojilerle birlikte insan emeğini ikame etmiş olan yeni bilgilerin üretimlerine ilişkin sürecin başlamasından hemen sonra bugünkü alışkanlıkların eski alışkanlıklar olacağını vurgulayan Bakan Vedat Bilgin, şimdilerde birçok ülkede mesai saatlerinin 8 saatin aşağıya çekilmesiyle ilgili çalışmaların olduğunu anlattı.Son yıllarda, çalışanların 12 saat veya 14 saat zorla çalıştırıldığı günlerin geride kaldığından bahseden Bakan Vedat Bilgin, bugün ise 8-5 mesaisinin gerilerde kaldığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.Konuşmasında son yıllarda 8 saat çalışmanın artık insanlar arasında çok normal karşılandığından bahseden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İngiltere'de konuyla ilgili pilot bir uygulama başlatıldığını ve bu uygulamanın da kısa bir sürede yaygınlaşacağını kaydetti. Muhtemel şartlarda 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışmanın veya uzaktan çalışma sisteminin devreye gireceğini anlatan Bakan Bilgin, esnek çalışma modellerinin içinde çalışanların sosyal haklarıyla ve aynı zamanda hukuklarının da güvence altına alınmasının kendileri için çok önemli olduğunu da dile getirdi. Çalışanları koruyacak politikaların önemini ve bu yönde yapılan çalışmaları aktaran Bakan Bilgin, iş kazalarına karşı da çalışanları koruyacak en önemli önceliklerinden bahsetti ve herhangi bir tolerans olmadığını, kazanın önlenebilir bir şey olduğunu ve bakanlık olarakta bunu önlemek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.