GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 12:58

Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi: "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Asgari ücretin artırılmasıyla işçilere yönelik enflasyonist zararın ortadan kaldırılacağını söyleyen Bilgin, Aralık ayında EYT ile ilgili tüm sorunları çözecek bir yönetmelik olduğunu vurguladı.

GÜNDEM
13 Ekim 2022 - 12:58
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Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi:


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin artırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bu yılın başlarında yeni asgari ücretin nasıl olacağını anlatan Bilgin, Aralık ayındaki artışla işçilere verilen zararın giderileceğini söyledi. Bakan Bilgin de konuşmasında EYT'ye değindi. EYT hakkında soru sorulduğunda Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin kapsamlı olduğunu ve tüm sorunların üstesinden gelmeyi amaçladığını söyledi.

"EYT VE ASGARİ ÜCRET BEKLEYENLER MEMNUN OLACAK"

Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2023 asgari ücret zamları hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, Aralık'ta asgari ücret zammının işçi enflasyonunun tahribatını ortadan kaldırmış olan bir anlaşmaya olacağını söyledi.



Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Asgari ücret 20 bin lira diyebiliriz ama işverenlerin ödeyebileceği bir rakam olmalı. Asgari ücret dedikoduları gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yönetmeliği hakkında da konuşan Bakan Bilgin, konuşmasında EYT kapsamı Aralık'ta tüm sorunların aşılmasına yönelik yönetmelik olacak. EYT çalışması tamamlandı. Ücret bekleyenler memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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