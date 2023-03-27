Bakan Bilgin'den yeni maaş zammı! O kişilerin maaşına kallavi zam yapıldı: Fark ortadan kalktı! İşte yeni maaşlar













Türkiye'nin çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını ve böylelikle gaziler arasındaki aylık farklılıklarının ortadan kaldırılacağını belirtti. Hükümetin 14 Mayıs seçimleri öncesinde emekli maaşlarına yapılan artışın ardından gazi maaşlarına da bir düzenleme yapması bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." Bakan Bilgin'in bu açıklaması, emekli maaşlarının artışı sonrasında gazi maaşlarına da düzenleme yapılacağına dair beklentileri karşıladı. Gazi maaşı, savaşta yaralanan veya gazilik mertebesine ulaşan askerlere, sivil memurlara veya vatandaşlara verilen bir tür devlet yardımıdır. Bu yardım, gazilik mertebesi veya savaşta yaralanma durumuna göre değişen bir miktar para ödeneği içerebilir. Gazilik maaşı, Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilmektedir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni bir düzenleme ile "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını ve böylece Gaziler arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldıracaklarını" açıkladı. Hükümet, 14 Mayıs seçimleri öncesinde düzenlemelerine hız verirken, emekli maaşlarının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gazi maaşları için de "düzeltme" açıklaması yapmış oldu.