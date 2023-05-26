Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarında ödenen primlere göre kademeli artış getiriliyor!













HaberTürk'te çıktığı programda emekli maaşları ve asgari ücret hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekli maaşı yasal prosedüre göre düzenleniyor. Temmuz'da tüm bunları yeniden değerlendireceğiz." dedi.Ödenen primlerin dikkate alınarak maaşlara kademeli olarak artış yapılacağından bahseden Bakan Bilgin'in konuşmasındaki konuya ilişkin ifadeler şu şekilde: “Yasal prosedürlere göre emekli maaşı temmuz ayında veriliyor. 7 bin 500 lira olunca çok büyük ve haklı bir talep oldu. 7 bin 500 liraya çıkan emekli maaşından yaklaşık olarak 9.5 milyon kişi faydalandı. Emekli sayımız 15 milyon civarında. Bundan yararlanamayan ve prim ödeyen insanlar var. Onlardan büyük bir talep var. Sayın Cumhurbaşkanı, onun içinde bulunduğu programda bunları temin edeceğiz. Temmuz ayında tüm bunlar tekrar değerlendirilecek. Ödenen primlerin dikkate alınarak maaşlara kademeli artışı getirmeyi planlıyoruz."