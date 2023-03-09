GÜNDEM
09 Mart 2023 - 09:30

Bakan Bilgin milyonlarca kişiye müjdeyi verdi! 'Kaldırıyoruz' dedi: Top Meclis'te!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işçi vatandaşlara müjdeyi verdi. Peki işçilerle ilgili hangi kararlar alındı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
09 Mart 2023 - 09:30
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Bakan Bilgin milyonlarca kişiye müjdeyi verdi! 'Kaldırıyoruz' dedi: Top Meclis'te!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işçilerle ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki son gelişmeler kimleri ilgilendiriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VEDAT BİLGİN'DEN GEÇİCİ İŞÇİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında işçilerle ilgili gelişmeleri vatandaşa aktardı. Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre zorunlu emeklilik şartının kaldırılacağı öğrenildi. Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili çalışmaların en kısa sürede Meclis'e gönderileceğini belirtti. 



Vedat Bilgin İşçi Zorunlu Emeklilik Açıklamaları

Bilgin'e 4B'li vatandaşın EYT ile ilgili talepleri ile ilgili yöneltilen soruya Bilgin yetişebilmeleri durumunda bunun ekleneceğini ve zorunlu emeklilik şartının hepsinde kaldırılacağını söyledi. Bilgin, geçici işçi sayısının işçiler kadar çok olmadığını ama bunun sayıya bakarak düzenlenmediğini ve eşit bir düzenleme için çalışıldığının altını çizdi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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